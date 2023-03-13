TOKİ "İlk Evim" kampanyasında İstanbul kura tarihleri belli oldu

Bakan Kurum, TOKİ İlk Evim Projesi'nde İstanbul'daki kura çekimlerinin 16 Mart'ta başlayacağını açıkladı.

TOKİ "İlk Evim" kampanyasında İstanbul kura tarihleri belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da yapılacak 50 bin sosyal konutun kura çekimlerinin 16 Mart'ta başlayacağını açıkladı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TOKİ İlk Evim projesinin İstanbul kura çekimlerinin 16 Mart’ta başlayacağını duyurdu.

İstanbul için 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 16 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek.

Bakan Kurum, İstanbul’daki kura çekimleriyle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında “İlk Evim’de İstanbul zamanı! 50 bin sosyal konutumuz için 16 Mart’ta kuraları çekmeye başlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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