Bakan Koca'dan doktor maaşları hakkında taban ödeme açıklaması: Kayba yol açmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taban fiyatına ilişkin olarak "Bir sağlık meslek grubu için planlanan iyileştirmenin diğer bir meslek grubunun aleyhine olması ise zaten düşünülemez" dedi.

Bakan Koca'dan doktor maaşları hakkında taban ödeme açıklaması: Kayba yol açmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tıp doktoru olmayan sağlık çalışanlarının maaş yükseltmesinin doktor maaşlarında kayba yol açmayacağını açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabında 'Bir yanılsama hakkında açıklama' başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Ödemenin “teşvik havuzundan” yapılacağı, dolayısıyla doktorlar için kayba yol açacağı yanılsamasına yol açacak bazı iddialar ortaya atıldı. Üzücü. Ve şaşırtıcı. Çünkü uzun süredir bilinmesi gerektiği gibi, taban ödeme, teşvik ödemesini etkileyen bir ödeme şekli değildir" dedi.

Koca'nın yaptığı açıklamanın tam metni:

"Tıp doktoru olmayan sağlık çalışanlarımıza yapılan taban ödemenin daha önce düşük kaldığı, şimdi bunun da yükseltileceği konusunu gündeme getirdik. Bu ödemenin “teşvik havuzundan” yapılacağı, dolayısıyla doktorlar için kayba yol açacağı yanılsamasına yol açacak bazı iddialar ortaya atıldı. Üzücü. Ve şaşırtıcı. Çünkü uzun süredir bilinmesi gerektiği gibi, taban ödeme, teşvik ödemesini etkileyen bir ödeme şekli değildir. Mahsuplaşma, Beyaz Reform’la 17 Ağustos 2022’de tarihe karışmıştır.

Taban ödeme teşvikten ayrı hesaplanmakta, doğrudan her ayın 15’inde, maaş ve sabit ödemeyle birlikte tek bordroda gösterilerek yapılmaktadır. Sağlık hizmetlerinde bir ihtiyaç, bir mecburiyet ve de ahlaki gereklilik olan sağlık meslek gruplarının çalışma uyumunu bozacak her türlü yaklaşım etik dışıdır. Bir sağlık meslek grubu için planlanan iyileştirmenin diğer bir meslek grubunun aleyhine olması ise zaten düşünülemez. Biz bunları uzun uzun konuşmuştuk. Biz gerçeğe ve işimize bakalım. Önümüzde, Beyaz Reform’un beklenen yeni dönemi var."

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