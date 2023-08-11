Gökçe'nin konseri iptal eden belediye, 7 şehidin verildiği gün konser verdi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçe Belediye Başkanı Mustafa Çöl, şarkıcı Gökçe'nin 11 Ağustos'taki konserini, Onur Haftası'na destek verdiği gerekçesiyle iptal etmişti. Gökçe için 'Sandıklı sınırlarına giremez' mesajı paylaşan paylaşan Çöl, 7 şehit verildiği gün konser düzenledi.

Gökçe'nin konseri iptal eden belediye, 7 şehidin verildiği gün konser verdi

Şarkıcı Gökçe’nin 11 Ağustos’ta sahne alacağı konseri iptal ettiği için tepki çeken AKP’li Sandıklı İlçe Belediye Başkanı Mustafa Çöl’ün Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 şehit verildiği gün konser düzenlediği ortaya çıktı. Sandıklı Belediyesi'nin Twitter hesabından o güne ait kareler paylaşıldı.

Çöl, Gökçe’nin konserinin iptal edilmesiyle ilgili “Her zaman dediğimiz gibi, biz bu ülkenin evladıyız. Ne Sayın Cumhurbaşkanımıza ne de kutsal değerlerimize zarar veren hiç kimseyi kabul etmedik, etmeyiz! Bırakın bu içerikleri paylaşanların Sandıklı’da sahneye çıkmasını, ilçemiz sınırlarından giremez! Aziz milletimize arz ederim!” ifadelerini kullanmıştı.

ŞEHİTLERİ UNUTTU

Pençe-Kilit Operasyonu’nda PKK’lı teröristlerin taciz ateşi sırasında 7 asker şehit olmuştu. Ülkeyi yasa boğan saldırıda; Teğmen Fatih Uğur Altınbaş, Er Mehmet Üçdağ, Uzman Onbaşı Uğur Özdemir, Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale, Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer hayatını kaybetmişti.

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