Bakan Koca duyurdu: Sağlık raporlarının geçerlilik süreleri uzatıldı

Sağlık Bakanı Koca, Kronik hastalığı olan ve sürekli ilaç kullanan kişilerle, engellilere verilen süreli sağlık raporlarının geçerliliğinin 31 Aralık 2023 tarihine kadar yeniden uzatıldığını açıkladı.

Bakan Koca duyurdu: Sağlık raporlarının geçerlilik süreleri uzatıldı

Sağlık Bakanlığı, süreli sağlık raporlarının geçerlilik sürelerini 31 Aralık 2023'e kadar yeniden uzattı.

Kararı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu. 

Kronik hastalığı olan ve sürekli ilaç kullanan kişilerle, engelliler için 2020'de başlatılan rapor geçerlilik süresini uzatma uygulamasının devam ettiğini belirten Koca, şu bilgileri verdi: "Raporunu henüz yenileme imkanı bulamayan, güçlük yaşaması muhtemel vatandaşlarımız olduğundan mağduriyet yaşanmaması amacı ile süreli sağlık raporlarının geçerlilik süreleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar yeniden uzatılmıştır. Raporlar, bu tarihten sonra kademeli olarak yenilenecek."

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