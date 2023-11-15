Bakan Koca: 26 Gazzeli hasta bu akşam Türkiye'de olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'den çocukların ve kanser hastalarının önce Mısır'a, ikinci etapta bazı hastaların Türkiye'ye getirileceğini bildirmişti.

Koca, bu hastaların Gazzeli olup Mısır’dan çıkan ve bir başka ülkeye tedavi için gönderilen ilk hastalar olacağını söyledi.

Koca, şunları kaydetti:

"Bizim arzumuz, 26 hastanın Türkiye’ye götürülmesi. Bununla ilgili görüşmeler olumlu geçti. Refah Sınır Kapısından hastalar geçti ve işlemleri yapılıyor. İlk defa Türkiye'den bir gemi Mısır'a gelmiş oldu. Umarım yakın zamanda Gazze'nin içinde Refah Kapısı'na yakın bölgede bir sahra hastanesi de kurmak istiyoruz. Yapılacaklar çok fazla, bize çok iş düştüğünü görüyoruz. Bütün çabamızı seferber edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın."

BAKAN KOCA, GAZZELİ ÇOCUKLARI ZİYARET ETTİ

NTV'nin aktardığı habere göre Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ile "57357 Çocuk Kanser Hastanesi"ne de ziyarette bulunan Bakan Koca, burada, Gazze'den getirilen kanser hastası çocuklarla buluştu.

Çocuklar ve aileleriyle tek tek sohbet edip oyuncak hediye eden ve doktorlardan sağlık durumları hakkında bilgi alan Koca, hastanenin resim ve müzik terapi odalarında çocukların yaptığı çalışmaları da inceledi. Bakan Koca, İsrail'in saldırılarında bütün ailesini kaybeden ve anneannesinin gözetiminde hastanede tedavi gören Gazzeli Mücahit isimli bir çocukla da yakından ilgilendi.

MISIR SAĞLIK BAKANI'NDAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile düzenlenen ortak basın toplantısında Gazze'ye tıbbi desteklerinden dolayı Türkiye hükümetine ve halkına teşekkür etti.

Türkiye ile Mısır arasında yüz yıllara dayanan kardeşlik ilişkileri olduğunu vurgulayan Abdulgaffar, Gazze Şeridi'ne tıbbi destekler konusunda Türk mevkidaşı Koca ile sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi.

Koca'nın Mısır'a ziyaretinin de Gazze Şeridi'nde olayların başladığı günden beri sürdürdükleri iş birliğin göstergesi olduğunu dile getiren Abdulgaffar, şunları kaydetti:

"Filistinli kardeşlerimizin canını kurtarmak için sağladıkları tıbbi destek ve ilgilerinden dolayı Türk devletine hükümetine ve halkına teşekkür ediyorum. Nitekim Türkiye, Gazze Şeridi'ne tıbbi yardım göndermek için Mısır ile iletişim geçen ülkelerin başında geliyor. Ayrıca Mısır'ın Ariş kentindeki hastanelerde yaralılara tedavi hizmeti veren Türk doktorlar da var."

Gazze'ye yardım için tüm maddi ve beşeri imkanları seferber etmek üzere Türkiye ile Mısır arasında mükemmel bir iş birliği olduğunu vurgulayan Abdulgaffar, Mısır'ın Gazze'deki kanser hastaları için harcadığı çabaların da altını çizdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin verdiği talimatlar doğrultusunda Gazze'den tüm hasta ve yaralıları kabul etmeye hazır olduklarını aktaran Abdulgaffar, uluslararası örgütlerin verilerine göre Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 11 bini aştığını, yaklaşık 28 bin kişinin de yaralandığını hatırlattı.​