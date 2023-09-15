Bakan Işıkhan'dan 'yaşlı bakım sigortası' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Yaşlı bakım sigortası'na ilişkin konuşan Işıkhan, "Yaşlı bakım sigortası üzerinde aylarca çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 5 yıllık seçim vaatleri içerisinde yaşlı bakım sigortasının gündeme alınması söz konusu" dedi.

"NÜFUSUMUZ YAŞLANIYOR"

Işıkhan, "İnşallah tüm vatandaşlarımıza yönelik çok önemli bir hizmeti olacak. Nüfusumuz yaşlanıyor. Yaşlandığı için bazı risklere karşı bu sigorta çok önemli. İnşallah onu da 5 yıllık zaman içerisinde hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem