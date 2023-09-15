Bakan Işıkhan'dan 'yaşlı bakım sigortası' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Yaşlı bakım sigortası'na" ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Cumhurbaşkanı'mızın 5 yıllık seçim vaatleri içerisinde yaşlı bakım sigortasının gündeme alınması söz konusu" dedi.

Son Güncelleme:
Bakan Işıkhan'dan 'yaşlı bakım sigortası' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Yaşlı bakım sigortası'na ilişkin konuşan Işıkhan, "Yaşlı bakım sigortası üzerinde aylarca çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 5 yıllık seçim vaatleri içerisinde yaşlı bakım sigortasının gündeme alınması söz konusu" dedi.

"NÜFUSUMUZ YAŞLANIYOR"

Işıkhan, "İnşallah tüm vatandaşlarımıza yönelik çok önemli bir hizmeti olacak. Nüfusumuz yaşlanıyor. Yaşlandığı için bazı risklere karşı bu sigorta çok önemli. İnşallah onu da 5 yıllık zaman içerisinde hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakanlık'tan yaşlı ve engelli aylığı açıklamasıBakanlık'tan yaşlı ve engelli aylığı açıklamasıEkonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Yaşlı aylığı Vedat Işıkhan
Son Güncelleme:
Rengi sönmüş ve matlaşmış çatal kaşıklarınızı pırıl pırıl parlatıyor! Üstelik zorlamadan... Rengi sönmüş ve matlaşmış çatal kaşıklarınızı pırıl pırıl parlatıyor! Üstelik zorlamadan...
'Çiftlik Bank' davasında mağdurların toplam zararı dudak uçuklattı! 'Çiftlik Bank' davasında mağdurların toplam zararı dudak uçuklattı!
Hamsi tavanın çıtır çıtır olmasını sağlayan tüyo! Birçok aşçının tekniğiymiş... Hamsi tavanın çıtır çıtır olmasını sağlayan tüyo! Birçok aşçının tekniğiymiş...
Şarampole yuvarlanan araçtan boğazı kesik ceset çıktı! Şarampole yuvarlanan araçtan boğazı kesik ceset çıktı!
ÇOK OKUNANLAR
Almanya'da milyonluk vurgun yaptı, Türkiye'ye kaçtı: Soygun görüntüleri ortaya çıktı Almanya'da milyonluk vurgun yaptı, Türkiye'ye kaçtı
Emekliye tek seferlik üçüncü ikramiye iddiası: Masadaki rakam belli oldu Emekliye tek seferlik üçüncü ikramiye iddiası
SGK Başuzmanı açıkladı: Ekim ayında emekliye ne kadar zam gelecek? Ekim ayında emekliye ne kadar zam gelecek?
Konya'da korkunç olay: Erkek arkadaşlarına mesaj atıp çatıdan atladılar! Erkek arkadaşlarına mesaj atıp çatıdan atladılar!
CHP'de kurultay tarihi belli oldu: Özgür Özel'den kurultay ve istifa açıklaması Özgür Özel'den kurultay ve istifa açıklaması