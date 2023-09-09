Bakanlık'tan yaşlı ve engelli aylığı açıklaması

Son dakika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eylül ayı yaşlı ve engelli aylığının hesaplara yatırıldığını duyurdu.

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Bakanlık'tan yaşlı ve engelli aylığı açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'deki yaşlı ve engelli vatandaşlar için yapılan aylık ödemelere ilişkin açıklama yaptı.

Eylül ayında yaklaşık 1,8 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını aktaran Göktaş, yaklaşık 1,5 milyar lira engelli aylıklarını da hesaplara aktardıklarını kaydetti.

Temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamında yaşlı ve engelli aylıkları şöyle gerçekleşmişti:

Bakanlık'tan yaşlı ve engelli aylığı açıklaması - Resim : 1

- Yaşlı aylığı bin 997 liradan 2 bin 348 liraya,

- Yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı bin 594 liradan bin 874 liraya,

- Yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 2 bin 392 liradan 2 bin 811 liraya,

- 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı bin 594 liradan bin 874 liraya,

- Hafif silikozis aylığı 3 bin 445 liradan 4 bin 50 liraya,

- Orta silikozis aylığı 3 bin 938 liradan 4 bin 629 liraya,

- Ağır silikozis aylığı ise 4 bin 388 liradan 5 bin 158 liraya çıkmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Yaşlı aylığı Engelli aylığı
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