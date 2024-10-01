Bakan Işıkhan'dan Net Cevap: Çalışma Süreleri Kısalacak mı?

Türkiye’de sık sık “Çalışma saatleri düşecek” sorusu gündeme gelirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan iddialara açıklık getirdi.

Kabine toplantısı sonrası basının sorularını yanıtlayan Işıkhan, "Çalışma saatlerinin kısalmasına yönelik bir çalışmanız var mı?" sorusuna, "Böyle bir çalışmamız yok” diyerek karşılık verdi.

Esnek mesai saati modeli bazı ülkelerde uygulanmaya başlandı. Bazı Avrupa ülkelerinde çalışma saatlerinin kısalmasıyla birlikte ülkemizde de bu yönde bir düzenleme olup olmayacağı sık sık gündeme geliyordu.

TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği Araştırma Hizmetleri Başkanlığı, dünyadaki "çalışma ve dinlenme süresi" uygulamalarını incelemişti.

Dünyada, İngiltere, Şili, Belçika ve İzlanda’nın da aralarında olduğu birçok ülke çalışma süresinde kısalmaya gitmişti.