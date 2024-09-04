Milyonlarca Çalışanı İlgilendiren Gelişme: Kıdem Tazminatında Kritik Prim Detayı

Kıdem tazminatını almak için işten çıkmayan milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Çalışan kendi rızasıyla dahi işten çıkarsa bu şekilde tazminat hakkını alabilir. İşte bütün ayrıntılar...

Çalışanların kıdem tazminatı alabilmesi için iş akdinin feshedilmesi gerekiyor. Normal şartlarda, bir iş yerinde 1 yılın üzerinde çalışmış olanlar bu haktan yararlanabiliyor. Ancak bazı durumlarda, çalışanlar kendi isteğiyle işten ayrılsalar bile kıdem tazminatına hak kazanabiliyorlar.

KENDİ RIZASIYLA İŞTEN AYRILANLAR İÇİN TAZMİNAT ŞARTLARI

Bir çalışanın kendi rızasıyla işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı alabilmesi için belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Bu durumda, SGK’dan bir yazı almak gerekip gerekmediği, kıdem tazminatı tavanının yükselmesi nedeniyle yıl sonunu beklemenin avantajlı olup olmadığı gibi konular merak ediliyor.

SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRİ'NDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Milliyet'e konuşan Sosyal Güvenlik Müşaviri, eski 1475 sayılı İş Kanunu’nun kıdem tazminatına ilişkin maddesinin hala yürürlükte olduğunu belirtti. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesi uyarınca işçinin, 25. maddeye göre ise işverenin feshi durumunda kıdem tazminatı alınabileceğini ifade eden müşavir, emeklilik durumunun da kıdem tazminatı hakkı doğurduğunu vurguladı.

KIDEM TAZMİNATINDA PRİM GÜNÜ DETAYI

Kıdem tazminatı almanın şartları, çalışanın işe başlama tarihine göre değişiklik gösteriyor. 8 Eylül 1999 öncesinde işe başlayanlar, 3600 prim gününü tamamladıklarında kıdem tazminatına hak kazanabiliyor. 1999-2008 yılları arasında işe başlayanlar ise 7000 prim gününü doldurduklarında veya kısmi emeklilik için gerekli olan 4500 prim gününü tamamladıklarında kıdem tazminatı alabiliyor. 2008 sonrası işe girenlerin ise 7200 prim gününü doldurduktan sonra emeklilik beklenmeden kıdem tazminatı alma hakkı bulunuyor.

SGK YAZISI GEREKLİ Mİ?

Kendi isteğiyle işten ayrılan çalışanlar, prim gün şartını tamamladıktan sonra SGK’dan yazı almadan da kıdem tazminatı talep edebiliyor. İşverenin sosyal güvenlik yasalarına hakim olması durumunda, çalışan yaş şartını beklerken dahi kıdem tazminatını alabilir. Ancak işverenin talebi durumunda SGK’dan alınacak bir yazı ile de kıdem tazminatı ödenebiliyor.