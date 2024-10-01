Boşanma Aşamasındaki Eşini Katletti

Boşanma aşamasındaki bir kadın daha hayattan koparıldı. Aydın'da bir erkek, 2 çocuk annesi 34 yaşındaki eşini, çocuklarının gözü önünde öldürdü. Olay yerinden kaçan erkeği arama çalışmaları sürüyor.

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Boşanma Aşamasındaki Eşini Katletti

Olay, Efeler Mahallesi Zeybek Caddesi üzerindeki bir apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden boşanma sürecinde olduğu iddia edilen 2 çocuk annesi 34 yaşındaki Sibel Aygan, işe gitmek için çocuklarıyla evden çıktığı esnada eşini karşısında gördü.

Boşanma Aşamasındaki Eşini Katletti - Resim : 1

Apartman önünde yanında getirdiği tabancayı çıkaran koca, gözünü kırpmadan çocuklarının gözü önünde Aygan’a ateş etti. Silah sesini duyan çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Aygan ambulansla Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Aygan kurtarılamadı. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde 5 kovan bulurken, olayla ilgili çalışma başlattı.

Boşanma Aşamasındaki Eşini Katletti - Resim : 2

Öte yandan, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan kocayı yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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