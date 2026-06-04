Bakan Gürlek’ten AYM’nin Kararına İlk Yorum: Süresiz Nafaka Yerine Yeni Model Geliyor

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesinin (AYM) Türk Medeni Kanunu'ndaki 'süresiz nafaka' uygulamasını iptal etmesini değerlendirdi. Kararı 'adalet ve hakkaniyet' ilkeleri adına son derece kıymetli bulduklarını vurgulayan Bakan Gürlek, boşanma sonrası süreçlerde hem tarafların haklarını koruyacak hem de aile kurumunun saygınlığını zedelemeyecek adil bir modelin inşası için düğmeye bastıklarını duyurdu.

'YARGI PAKETİ’NİN GÜNDEMİNDEYDİ'

Süresiz nafaka konusunun vatandaşlardan gelen yoğun talepler doğrultusunda zaten uzun süredir bakanlığın masasında olduğunu belirten Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talepler ve sahadaki uygulamalar doğrultusunda, bu konu zaten hazırlıklarına titizlikle katkı sunduğumuz Yargı Paketi’nin en temel konu başlıklarından birini oluşturmaktaydı."

Boşanma sonrası süreçlerde hem tarafların haklarını koruyacak hem de toplumsal huzuru ve aile kurumunun saygınlığını zedelemeyecek, dengeli ve adil bir modelin inşası öncelikli gündem maddelerimizden biriydi.



Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talepler ve sahadaki uygulamalar… — Akın Gürlek (@abakingurlek) June 4, 2026

MECLİS'E SUNULACAK

Bakan Gürlek, AYM'nin yeni bir düzenleme yapılması için tanıdığı 9 aylık yasal süreci çok iyi değerlendireceklerini ifade etti. Kimsenin ömür boyu adil olmayan bir yükümlülük altında ezilmeyeceği yeni bir yasal çerçeve hazırladıklarını belirten Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’nı adaletin yüzyılı kılmak adına reform adımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz ve yeni düzenlemeyi yüce Meclisimizin takdirine sunacağız" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi