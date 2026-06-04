Bakan Gürlek’ten AYM’nin Kararına İlk Yorum: Süresiz Nafaka Yerine Yeni Model Geliyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesinin 'süresiz nafaka' iptalini kıymetli bulduklarını belirterek, bir tarafı ömür boyu mağdur etmeyecek 'hakkaniyete' uygun yeni yasal düzenlemeyi Meclis'e sunacaklarını açıkladı.

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Bakan Gürlek’ten AYM’nin Kararına İlk Yorum: Süresiz Nafaka Yerine Yeni Model Geliyor
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesinin (AYM) Türk Medeni Kanunu'ndaki 'süresiz nafaka' uygulamasını iptal etmesini değerlendirdi. Kararı 'adalet ve hakkaniyet' ilkeleri adına son derece kıymetli bulduklarını vurgulayan Bakan Gürlek, boşanma sonrası süreçlerde hem tarafların haklarını koruyacak hem de aile kurumunun saygınlığını zedelemeyecek adil bir modelin inşası için düğmeye bastıklarını duyurdu.

'YARGI PAKETİ’NİN GÜNDEMİNDEYDİ'

Süresiz nafaka konusunun vatandaşlardan gelen yoğun talepler doğrultusunda zaten uzun süredir bakanlığın masasında olduğunu belirten Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talepler ve sahadaki uygulamalar doğrultusunda, bu konu zaten hazırlıklarına titizlikle katkı sunduğumuz Yargı Paketi’nin en temel konu başlıklarından birini oluşturmaktaydı."

MECLİS'E SUNULACAK

Bakan Gürlek, AYM'nin yeni bir düzenleme yapılması için tanıdığı 9 aylık yasal süreci çok iyi değerlendireceklerini ifade etti. Kimsenin ömür boyu adil olmayan bir yükümlülük altında ezilmeyeceği yeni bir yasal çerçeve hazırladıklarını belirten Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’nı adaletin yüzyılı kılmak adına reform adımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz ve yeni düzenlemeyi yüce Meclisimizin takdirine sunacağız" dedi.

AYM Süresiz Nafaka Düzenlemesini İptal Etti!AYM Süresiz Nafaka Düzenlemesini İptal Etti!Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

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Akın Gürlek Anayasa Mahkemesi (AYM) nafaka
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