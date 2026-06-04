8 Yıllık Sır Çözülüyor: Dorukhan Büyükışık Dosyasında Olay Yeri İnceleme Komiseri Yakalandı

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İzmir'in Narlıdere ilçesinde 2018 yılında meydana gelen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran Dorukhan Büyükışık’ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

DÖNEMİN OLAY YERİ İNCELEME EKİBİ KOMİSERİYDİ

Hakkında yakalama kararı bulunan ve uzun süredir yurt dışında olduğu bilinen firari şüphelilerden, dönemin olay yeri inceleme ekibi komiseri A.K., İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Özel ekibin başlattığı operasyon kapsamında geriye kalan son 2 firariden biri olan eski komiser A.K.'nin yakalanmasıyla, dosyada gözaltı sayısı daha da arttı.

İNTIHARDAN MÜEBBET HAPIS İSTEMINE

13 Mayıs 2018'de 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın bir inşaat şantiyesinde cansız bedeni bulunmuş ve ilk etapta olayın intihar olduğu öne sürülmüştü. Ancak acılı ailenin pes etmeyerek yürüttüğü hukuk mücadelesi ve şikayetleri üzerine dosyada tarihi gelişmeler yaşandı.

Olay yerine ilk gelen polisler hakkında "görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla dava açıldı. Şantiyede görevli 5 çalışan hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Geçtiğimiz yıl (10 Ekim 2025) alınan kararla, polislerin ve şantiye çalışanlarının yargılandığı iki ayrı dava tek bir dosyada birleştirildi.

4 KİŞİLİK ÖZEL EKİP KURULMUŞTU

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı başkanlığında kurulan 4 kişilik özel soruşturma ekibi, dosyayı sil baştan ele alarak geçmişteki delil karartma iddialarını mercek altına aldı. Geçtiğimiz ay (21 Mayıs) düzenlenen dev operasyonda, aralarında dönemin İlçe Emniyet Müdürü İ.Y. ile inşaat şirketi ortaklarının da bulunduğu 24 şüpheli tutuklanmıştı. Son yakalanan eski komiser ile birlikte firari tek bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: AA