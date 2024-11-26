Bakan Güler'den Teğmenler Hakkında Açıklama: 'Kasıtlı Organize Disiplinsizlik'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, teğmenlerin kılıçlı yeminine ilişkin başlatılan soruşturma hakkında açıklama yaptı.

Bakan Güler açıklamasında şunları kaydetti:

'TEĞMENLERE İSNAT EDİLEN SUÇ...'

"İsnat edilen suç kılıç çatmak, ant okumak değil; kasıtlı organize disiplinsizliktir. Teğmenlerin hiçbirine 'Neden ant okudunuz?', 'Neden Atatürk'ün askerleriyiz dediniz' diye soru sorulmadı. Söz konusu eylem amirlerinin izinleri olmadan organize edilmiş, emir komuta zinciri devre dışı bırakılmıştır. Disiplin kurulu bunun kararını verecek. Disiplinden asla taviz verilmeyecektir. Disiplinsizliğin 'ama'sı olamaz."

'TSK'NIN YIPRATILMASINA ZEMİN YARATILDI'

Bakan Güler, "Olaya karışanların genç ve başarılı olmaları, metnin daha önce okunmuş olması disiplinsizlik gerçeğini değiştiremez. Bu eylemle TSK'nın yıpratılmasına zemin yaratılmıştır. TSK'da müesses disiplin olmazsa olmazdır" dedi.