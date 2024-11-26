Antalya'da Çocuk Parkında Silahlı Saldırı: Oyun Oynarken Kurşunların Hedefi oldular

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1070 Sokak üzerinde bulunan bir çocuk parkında saat 16.00 sıralarında dehşet dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yeğenlerini oyun oynamaları için parka getiren Yiğit A.'ya (18) bankta otururken, bir süredir ailevi nedenlerden dolayı husumetli olduğu eşinin ailesi tarafından pompalı tüfek ve tabanca ile ateş açıldı.

İsimleri öğrenilemeyen şahıslar geldikleri araç ile olay yerinden hızla uzaklaşırken, park içerisinde oyun oynayan Ecrin A. (6) ve Berat A. (12) saçmaların hedefi oldu.

OYUN OYNAYAN KARDEŞLER YARALANDI

Pompalı tüfekten çıkan saçlar ile hafif yaralanan iki kardeş olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri çocuk parkında inceleme yaparken çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Polis ekiplerinin şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.

ANNE FERYAT ETTİ

Olayın yaşandığı parkın karşısında ikamet eden ve evde otururken silah seslerini duyduğunu belirten Mustafa Şengül isimli vatandaş, "İlk başka 2-3 el pompalı tüfekle silah sesi geldi. Ardından parkta oturan karşı taraf 3-4 el silahla ateş etti. Olayda bir tane kız çocuğu vurulmuş, çocuğu direk hastaneye götürdüler. Annesi feryat figan ağlıyordu. Diğer taraf bir tane Peugeot marka araç ile kaçmışlar” dedi.

Kaynak: İHA