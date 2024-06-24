Bakan Göktaş'tan rock yıldızı Teoman'a teşekkür

Mirasının dörtte birini Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacağını açıklayan Teoman'a Bakan Göktaş'tan teşekkür geldi.

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Bakan Göktaş'tan rock yıldızı Teoman'a teşekkür

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "mirasının bir bölümünü Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlayacağını" ifade eden şarkıcı Teoman'a teşekkür etti.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Sanat dünyamızın değerli ismi Teoman'ın, mirasının bir bölümünü devletimizin himayesi altında bulunan çocuklarımıza bağışlayacağını ifade etmesinden büyük bir mutluluk duydum. Hepimize emanet olan, ikbalimiz, istikbalimiz, en kıymetlilerimiz yavrularımıza daha iyi bir gelecek sunmak adına atılan her türlü adım büyük bir takdiri hak ediyor. Örnek oluşturacağını umduğumuz bu kıymetli karar nedeniyle kendilerine teşekkür ediyorum."

Geçen gün yayımlanan bir röportajda vasiyetini hazırladığını açıklayan Teoman, mirasının bir bölümünü Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacağını söyleyerek "Kanuni düzenlemeler nedeniyle istediğim gibi yazamadım ama. Ölümüm halinde birikimlerimin dörtte biri çocuk esirgeme kurumuna gidecek. Gerisini doğal mirasçım olarak kızım alacak" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Teoman Mahinur Özdemir Göktaş
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