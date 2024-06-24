Çanakkale'de bir erkek, evli olduğu kadının babasını öldürüp; 4 kişiyi de yaraladı

Çanakkale’de C.B. isimli erkek, 1 kişi öldürüp, 4 kişiyi de yaraladı.

Polis ekiplerince gözaltına alınmalarının ardından emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli C.B. ve olay sırasında yanında bulunan arkadaşı O.S, adliyeye sevk edildi.

O.S, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. C.B. ise çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" ve "birden fazla kişiyi kasten yaralama" suçlarından tutuklandı.

İsmetpaşa Mahallesi Astsubay Şerafettin Şengören Caddesi'ndeki Kümeevleri mevkisinde 22 Haziran gecesi ailevi nedenlerden çıkan tartışmada C.B, evli olduğu E.B, E.B’nin babası O.D, dedesi T.A, anneannesi V.A. ve teyzesi G.Ç'yi bıçakla yaralamıştı. Ağır yaralanan O.D, olay yerindeki müdahalenin ardından kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi’nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Diğer 4 yaralı ise hastanelerde tedaviye alınmıştı.

C.B. ile olay sırasında yanında bulunan arkadaşı O.S, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yaklaşık 2 saat sonra Sarıçay çevresinde suç aleti bıçakla yakalanmıştı.