Bakan Fidan Iraklı Mevkidaşı ile Bir Araya Geldi

Bakan Fidan, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ikilinin kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.

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Bakan Fidan Iraklı Mevkidaşı ile Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Ankara'da, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından Bakan Fidan ve Iraklı mevkidaşı Hüseyin'in eş başkanlığında, Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu'nun ilk toplantısı ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ve Iraklı mevkidaşlarının katılımıyla Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın 4'üncü toplantısı yapılacak.

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Hakan Fidan Dışişleri Bakanlığı
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