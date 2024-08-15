Yakalanmamak İçin Cinsiyet Değiştirmiş... Dolandırıcı Kadın, Erkek Kılığında Yakalandı

Muğla ve Aydın'da jandarma ekiplerince aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 45 suç kaydı bulunan kadın şüpheli erkek kılığında yakalandı.

Yakalanmamak İçin Cinsiyet Değiştirmiş... Dolandırıcı Kadın, Erkek Kılığında Yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; 2023 yılından itibaren 5 adet 'nitelikli hırsızlık' ve 5 adet 'nitelikli dolandırıcılık' suçları olmak üzere toplam 36 yıl 2 ay hapis cezası ile aranma, 632 bin 540 TL adli para cezası ve benzer toplam 45 suç kaydı bulunan H.Y. (32) isimli kadın şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüpheli şahıs hakkında yapılan detaylı araştırma ve soruşturma sonucu, şahsın işlemiş olduğu suçlardan dolayı yakalanmamak amacıyla kılık değiştirdiği tespit edildi. Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir akrabasının yanında olduğunun tespit edilmesi üzerine şahıs erkek kılığında ikametinden dışarı çıktığı esnada Muğla İl Jandarma Komutanlığı unsurları ile Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve istihbarat unsurları tarafından yakalandı.

TUTUKLANDI

Şahıs Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığınca tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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