Esnafın Beslediği Kontes, Buzdolabında Ölü Bulundu

Bursa'da, çarşı esnafının beslediği 'Kontes' isimli kedi, bozulduğu için servise gönderilmek üzere kasap dükkanının önüne bırakılan buzdolabında ölü bulundu. Kedinin havasızlıktan öldüğü tahmin edilirken, incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, Kontes'i, M.İ. (5) adlı çocuğun buzdolabına kapattığı tespit edildi. Bursa Cumhuriyet Savcılığı, M.İ.'nin yaşının küçük olması nedeniyle olayla ilgili 'kovuşturmaya yer olmadığına' karar verdi.

Olay, 12 Ağustos'ta merkez Nilüfer ilçesi Agora Çarşısı'nda meydana geldi. Sabah saatlerinde çalıştığı kasap dükkanına gelen İsmail Çalışkan, temizlik yaparken servise gönderilmek için dışarı koydukları buzdolabının içinde kedi olduğunu gördü. Ölen kedinin, esnafın yaklaşık 10 yıldır beslediği, çarşının maskotu 'Kontes' olduğu anlaşıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunan çarşı esnafı, polislerin incelemesinin ardından 'Kontes'i toprağa verdi. İsmail Çalışkan, yaşananları anlatarak, "Sabah erken saatlerde dükkanı açtım. Daha sonra temizlik yaptığım sırada, dışarıya bıraktığımız dolap temiz gözüksün diye temizlerken, içinde kedinin olduğunu fark ettim. Dolabı açtığımda uyuyor sandım. Dürtünce öldüğünü fark ettim. Hemen patrona haber verdim. Daha sonra kediyi dolaptan çıkardım" dedi.

Esnaf Dilek Savran, "Kontes'imiz maalesef burada dolapta ölü bulundu. 10 yıldır çarşımızın kedisiydi. Sesi çıkmayan, kendi halinde, çok tatlı bir kediydi. Ellerimle gömdüm onu. Burada kapalı bir buzdolabı varmış. Esnaf arkadaşımızın buzdolabı bozuluyor. Servise yollamak için kapının önüne çıkarıyor. Kapakları kapalı bir şekilde dolap dışarıda duruyordu. Pazartesi sabah bütün esnaf dükkanlarımızı açtık. Esnaf arkadaşımız dolapta kedi olduğunu fark ediyor. İlk başta kedinin uyuduğunu düşünüyor. Kontrol ettiğinde kedinin öldüğünü görüyor. Bana haber verdiklerinde şok geçirdim. O an Kontes olduğunu anlayamadım, tanınmaz haldeydi. İyi baktığımızda Kontes olduğunu fark ettik. Çok üzgünüz. Bunu yapanın bir an önce yakalanıp, cezasız kalmamasını istiyorum. Çok üzgünüm. Dolabın kapakları üstüne kapatılmış, kedimiz resmen orada ölüme terk edilmiş. Can çekişe çekişe ölmesi için bunu yapmışlar. Boğularak havasızlıktan ölmüş. Çok can çekişmiş" ifadelerini kullandı.

ÇOCUK OYUN OYNARKEN KAPAĞI KAPATMIŞ

Olayın ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi. Kontes'in, 10 Ağustos'ta akşam saatlerinde ailesiyle çarşıda yemek yemeye gelen 5 yaşındaki M.İ. tarafından buzdolabına kapatıldığı belirlendi. Görüntülerde, M.İ.'nin, ailesi yemek yerken çarşıda oyun oynadığı, bir süre Kontes'le oynamak istediği ve Kontes'in kaçtığı, daha sonra buzdolabının içine giren Kontes'i gören çocuğun, kapağı kapattığı görüldü. Öte yandan, Bursa Cumhuriyet Savcılığı, M.İ.'nin yaşının küçük olması nedeniyle olayla ilgili, 'kovuşturmaya yer olmadığına' karar verdi.

