Bakan Fidan, Gazze Toplantısı İçin ABD’ye Gidiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Hakan Fidan'ın 19 Aralık'ta ABD'nin Miami şehrinde düzenlenecek Gazze toplantısına katılmak üzere ABD'ye gideceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sayın Bakanımız, ABD, Mısır ve Katar’dan yetkililerin katılımıyla yarın (19 Aralık) Miami kentinde düzenlenecek olan Gazze konulu toplantıya iştirak edecektir. Toplantı vesilesiyle, diğer bölgesel meselelerin ele alınacağı görüşmeler de gerçekleştirilecektir."

TÜRKİYE'NİN O KONFERANSA DAVET EDİLMEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

İsrail basını, Türkiye'nin ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından Doha’da düzenlenen ve Gazze Şeridi’nde konuşlandırılması planlanan uluslararası istikrar gücünün ele alınacağı konferansa davet edilmediğini öne sürmüştü

Kaynak: AA