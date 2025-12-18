AK Parti'nin 'Terörsüz Türkiye' Raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sunuldu
AK Parti’nin ‘Terörsüz Türkiye’ raporu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu. Raporun 15 başlıktan oluştuğu ve yarın TBMM Başkanlığı’na sunulacağı belirtildi.
AK Parti'nin, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmaları kapsamında hazırladığı rapor Cumhurbaşkanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.
AK Parti, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Komisyon çalışmaları kapsamında hazırladığı raporu tamamladı.
Yaklaşık 15 bölüm ve 50-55 sayfadan oluşan rapor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Erdoğan'ın görüşlerini alan parti yetkilileri, yarın raporu TBMM Başkanlığına iletecek.
Böylece komisyonda üyesi bulunan siyasi parti gruplarının tamamının komisyona raporları sunulmuş olacak.
