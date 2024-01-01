Bakan Ersoy duyurdu: Kültür ve Turizm Bakanlığı 1500 personel alacak

Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesine 1500 personel alımı yapılacağını duyurdu.

Bakan Ersoy duyurdu: Kültür ve Turizm Bakanlığı 1500 personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024 yılında Bakanlığa bağlı merkez ve taşra teşkilatlarına yeni personel alımı yapılacağını açıkladı.

Ersoy, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, alınacak personel sayısının 1500 olduğunu duyurdu.

Ersoy, paylaşımında “Yeni yılın ilk günü bir müjdemiz var! Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, merkez ve taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, çeşitli ünvanlarda 1500 personel alımı gerçekleştireceğiz. Hayırlı olsun” diye yazdı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehmet Nuri Ersoy
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