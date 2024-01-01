Avukat Celal Ülgen, hastaneye kaldırıldı

Ergenekon, Balyoz gibi birçok ünlü davada avukatlık yapmış olan Celal Ülgen, geçirdiği felç nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

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Avukat Celal Ülgen, hastaneye kaldırıldı

Ergenekon ve Balyoz gibi birçok ünlü davanın avukatı Celal Ülgen, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Ülgen’in rahatsızlığını sosyal medya hesabından duyuran, meslektaşı Hüseyin Ersöz, Ülgen’in hayati tehlikeyi atlattığını ve tedavisinin hastanede devam ettiğini yazdı.

Ersöz, sosyal medya paylaşımında, “Meslek büyüğüm Av. Celal Ülgen’in rahatsızlığını üzülerek öğrendim. Hayati tehlikeyi atlatan ve hastanede tedavisi devam eden üstadıma şifa diliyorum. Onunla yürünecek çok yol, verilecek çok mücadelemiz var! Biran önce meslektaşlarının arasına dönmesi dileğiyle…” ifadelerini kullandı.

Ülgen'in hastaneye kaldırılma nedeninin ise geçirdiği felç olduğu öğrenildi.

CELAL ÜLGEN KİMDİR?

1948 yılında Elazığ’da dünyaya gelen Celal Ülgen, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümü’nde eğitimini tamamlamıştır. Üniversite döneminde Deniz Gezmiş ile sıra arkadaşlığı yapmıştır. Ergenekon Davası sürecinde Çetin Doğan’ın avukatlığını yapmıştır. Avukat ve yazarlık yapmaktadır.

Celal Ülgen aynı zamanda, Eski 1. Ordu Harekât Başkanı Kurmay Kıdemli Albay Süha Tanyeri, Emekli Albay Dursun Çiçek, Emekli Binbaşı Levent Bektaş, Emekli Albay Zeki Üçok, İstanbul'un ilk Büyükşehir belediye başkanı Bedrettin Dalan, Gazeteci-yazar Soner Yalçın ve Cem Uzan gibi isimlerin avukatlıklarını da yapmıştır.

Kaynak: Gerçek Gündem

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