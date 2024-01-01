Bilal Erdoğan Filistin eyleminde: Elimizden geleni yapacağız ki bu sermaye sahipleri ayağını denk alsınlar

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü için Galata Köprüsü'nde on binlerce kişi bir araya geldi.

Yürüyüşe, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AKP'li vekiller Hulusi Akar, Nureddin Nebati, Süleyman Soylu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile birçok milletvekili ve ilçe belediye başkanı ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da alandaydı.

Mitingde bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, boykot çağrısı yaparak, "Sermaye sahipleri ayağını denk alsınlar" dedi.

Bilal Erdoğan'ın sözler şöyle:

"Biz bu sabah yılın ilk gününde dünyaya haykırmak istiyoruz. Biz 12 şehidimizin de Filistin’deki şehitlerin de katillerinin aynı odaklar olduğunu biliyoruz. Ve biz bunlara kayıtsız kalmayacağımıza, bütün dünyaya hakkı, adaleti haykırmaya devam edeceğimize söz veriyoruz. Bizler kayıtsız kalamayız çünkü Kudüs bizim ilk kıblemiz. Çünkü Mescid-i Aksa bizim kutlu mabedimiz. Topraklarımızda gözü olanların, Arz-ı Mevud safsatasıyla milyonların kanına girenlerin gözlerini çıkarmak için bizler kayıtsız kalamayız. İstanbul boykota devam edeceğimize söz veriyor muyuz? Bu iş ateşkesle bitmeyecek. Filistin davası sürdüğü müddetçe hayatımızda boykota yer açacağız. Elimizden geleni yapacağız ki bu sermaye sahipleri ayağını denk alsınlar. En büyük silahımız duamız. Duamızı kuşanıp zulmetten aydınlığa çıkmak için dua edeceğimize söz veriyoruz. Bu mücadelemizi dualarımızla taçlandıracağız."