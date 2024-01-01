Kurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olmuştu: Bu Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun ilk vukuatı değilmiş

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud'un, motosikletine arkadan çarpmasıyla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü kurye Yunus Emre Göçer, yaşam savaşını kaybederek yaşamını yitirmişti.

Shekh Mohamud'un başka bir vukuatının daha olduğu ortaya çıktı.

Gazeteci Barış Pehlivan'ın aktardığına göre, Shekh Mohamud İstanbul Ataşehir’de, L.A. isimli bir kadınla tartışmış, ardından takip edip trafikte sıkıştırmıştı.

Cumhuriyet'teki köşesine konuyu taşıyan Pehlivan şunları yazdı:

"İçimizde yaradır. Somali cumhurbaşkanının oğlu Muhammet Hasan Şeyh Mahmut, motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e çarpıp öldürdü. Sonra da yargı marifetiyle elini kolunu sallayarak kaçıp gitti. Pek de sorgulamadık. Diplomatik bir aracı neden cumhurbaşkanının oğlu kullanıyor? Böyle “baba malı”na dönmüş kaç diplomatik araç var? Neyse Afrika’da olsa sorardık, burası Türkiye!

'TAKİP EDİP TRAFİKTE SIKIŞTIRMIŞ'

Asıl dikkat çeken ise Şeyh Mahmut’un görüntülerde adeta hedef alır gibi kuryeye çarpması. Biraz üstüne düşünce ilginç bir bilgiyle karşılaştım. Bu, Şeyh Mahmut’un ilk trafik hadisesi değildi. Daha önce, İstanbul Ataşehir’de, L.A. isimli bir kadınla tartışmış, ardından takip edip trafikte sıkıştırmıştı. L.A. yaşadıklarını dün gibi hatırlıyordu. Keşke kurye Göçer ile Şeyh Mahmut arasında olay anından önce bir trafik tartışması olmuş mu bakılsa diye düşündüm. Kamera kayıtlarının geriye doğru taranmasıyla bu olay açıklığa kavuşabilirdi. Dosyayı bilenlerden öğrendim ki maalesef böyle bir araştırma yapılmamış. Olay bu açıdan sorgulanmamış. Böyle bir araştırma belki de kaza sandığımızın bir cinayet olduğunu açığa çıkarabilir."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud'un, motosikletine arkadan çarpmasıyla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü kurye Yunus Emre Göçer, yaşam savaşını kaybederek yaşamını yitirmişti.

Yunus Emre'nin 1'i engelli 2 çocuğu vardı.

Shekh Mohamud, Göçer'in ölümüne sebep olmasına rağmen polis merkezindeki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Savcılık şüpheli Mohamud hakkında dün yurt dışına çıkış yasağı koymuştu. Ayrıca kurye Göçer'in ölümünden sonra polisin kaza tutanağında kusurlu olmadığı belirtilen Mohamud için yeni bir rapor istenmişti.

Bilirkişi tarafından hazırlanan ve savcılığa dün sunulan raporda, Yunus Emre Göçer'in kusuru olmadığı, Somali cumhurbaşkanının oğlunun kusurlu olduğu belirtilmişti. Soruşturmayı yürüten savcılık, Mohamud için yakalama kararı talep etmişti.

Ortaya çıkan bilgilerde Mohamud'un yakalama kararı çıkmadan önce Türkiye'den kaçtığı anlaşılmıştı.

Aktarılan bilgiye göre, motokurye Yunus Emre Göçer’in eşi Öznur Göçer, eksik tutanak tutan polisler ve kocasının katili hakkında herhangi bir adli kontrol hükmü uygulanmadan serbest bırakılmasına karar veren nöbetçi savcıdan şikayetçi oldu.

Öznur Göçer, geçtiğimiz günlerde Shekh Mohamud hakkındaki şikayetini geri çekmişti ve tepkilere neden olmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem