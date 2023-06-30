Bakan duyurdu: Boğazlardan geçiş ücretlerine zam geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, boğazlardan geçiş ücretlerine yarından itibaren zam geleceğini duyurdu.

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Bakan duyurdu: Boğazlardan geçiş ücretlerine zam geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, boğazlardan geçiş ücretinin yarından itibaren net ton başına 4,42 dolar olarak uygulanacağını bildirdi.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, boğaz geçiş ücretlerine ilişkin olarak, "Net ton başına alınan 4,08 dolar ücret, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren 4,42 dolar olacak. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile boğaz geçiş ücretleri her yıl yeniden güncellenecek. Boğazlardan sağladığımız gelir artacak" ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Montrö Sözleşmesi'ne göre, Türk boğazlarından uğraksız geçecek gemilerden sağlık denetimi hizmeti, fener hizmeti ve tahlisiye hizmeti olmak üzere 3 kalem üzerinden ücret alınıyor. Ücretlerin hesaplanmasında, gemilerin net tonajı (NRT) ve birim olarak da "Altın Frank" esas alınıyor.

1983 yılından 7 Ekim 2022 yılına kadar boğazlardan geçen uluslararası gemilerden net ton başına 0,80 dolar alınıyordu. Bu miktar Cumhurbaşkanlığı Kararı ile geçen yıl 4,08 dolara çıkarıldı. Yeniden güncellemeyle yarından geçerli olmak üzere boğaz geçiş ücretlerinin belirlenmesinde kullanılan net ton başı birimi 4,42 dolara yükseltildi.

10 bin net tonajlı bir gemi için 7 Ekim 2022'den önce fener, tahlisiye ve sağlık hizmetleri kalemlerinden toplam 3 bin 240 dolar ücret alınıyordu. Bu ücret ilk fiyat düzenlemesi yapılan 2022 Ekim ayında 16 bin 393 dolara yükseltildi. Yarın geçilecek yeni tarife ile ise 10 bin ton net tonajlı bir gemi için 17 bin 760 dolar ödenecek.

Cumhurbaşkanlığı Kararı gereği boğaz geçiş ücretleri, her yıl 1 Temmuz'da yeniden hesaplanarak otomatik olarak güncellenecek.

Kaynak: AA

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