Bakan açıkladı: Uşak'taki yangın kontrol altına alındı

Uşak'taki yangınla ilgili açıklama yapan Bakan İbrahim Yumaklı, 1 gün süren yangının kontrol altına alındığını söyledi.

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Bakan açıkladı: Uşak'taki yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Uşak'ta meydana gelen orman yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının ise devam ettiğini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün yaptığı basın açıklamasında Çanakkale Eceabat'ta meydana gelen orman yangının kontrol altına alındığını fakat Uşak'taki orman yangınının devam ettiğini belirtmişti. Yumaklı, bugün Uşak orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Kaynak: ANKA

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Orman yangınları Uşak
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