Bahçeli'nin Çağrısı İYİ Parti'yi Harekete Geçirdi! Dervişoğlu'ndan O İsimlere Mektup! Akşener Detayı Dikkat Çekti

Seçimin ardından 43 milletvekili TBMM’ye giren ancak yaşanan süreçte bu vekillerden 13’ünü kaybeden İYİ Parti, 27 Ekim 2024’de 7. kuruluş yıldönümüne hazırlanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, parti içinde yaşanan kan kaybını durdurmak için tüm üyelere ve partiden ayrılıp başka partilere geçmeyen milletvekili ve belediye başkanlarına mektup yollayarak, “dönün” çağrısı yaptı. Dervişoğlu imzasıyla eski genel başkan Meral Akşener’e de 7. kuruluş yıldönümü etkinliği için davetiye gönderildi.

BAHÇELİ’NİN ÇIKIŞINI DEĞERLENDİRMEK İSTİYORLAR

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yaptığı son çıkışın milliyetçi kesimde beklenmedik bir şok yaşattığını öne süren İYİ Partili yöneticiler, “Ülkücü tabanın yeni rotası İYİ Parti olacak” iddiasında bulundu. Bu sürecin kendilerine yarayacağını ifade eden İYİ Partililer, özellikle MHP, AK Parti ve CHP’den kendilerine yönelecek milliyetçi ve ulusalcı bazı milletvekillerinin de olacağını öne sürdüler.

'3 MİLLETVEKİLİ GERİ DÖNECEK' İDDİASI

Bu arada 27 Ekim 2024 tarihinde Ankara Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşecek 7. kuruluş yıldönümü için hazırlıkların da tamamlandığı öğrenildi. Kuruluş yıldönümü için partiden kopuş sürecini geriye çevirmek isteyen Dervişoğlu’nun 3 eski İYİ Parti milletvekili ile görüşme sağladığı bildirildi.

İYİ Parti’ye geri döneceği iddia edilen, Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, İstanbul Milletvekili Ümit Dikbayır ve Ankara Milletvekili Adnan Beker’den bu bilgiyi doğrulayan sadece Arslan oldu. Diğer 2 milletvekili görüşmeleri doğrularken, geri dönmeye ilişkin net bir şey söylemekten kaçındı.

Kaynak: Gerçek Gündem