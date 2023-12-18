BAE, İzmir Limanı’ndan “hisse alacak” tartışmasına şirketten açıklama: “Durum kesinleşince piyasaya uygun açıklamalar yapacağız”

Birleşik Arap Emirlikleri’nde devlet kontrolündeki AD Ports Group'un, İzmir limanını işletmek üzere kurulması planlanan bir kuruluşa 500 milyon dolar değerinde yatırım yapacağı iddia ediliyor. Gerçek Gündem’e konuşan AD Ports Group yetkilisi açıklamaya yapmayı reddederken, şirket ise bugün bir açıklama yayımladı.

Reuters haber ajansına konuşan kaynaklardan ikisi, olası anlaşma kapsamında devlet kontrolündeki AD Ports Group'un Türkiye Varlık Fonu tarafından Ege kıyısındaki İzmir limanını işletmek üzere kurulacak bir kuruluşa yatırım yapacağını söyledi. Ancak kaynaklar, anlaşma henüz kesinleşmediği için isimlerinin açıklanmasını istemedi.

500 MİLYON DEĞERİNDE

Alınacak olan hisselerin miktarı henüz netleşmedi ancak kaynaklardan biri anlaşmanın yaklaşık 500 milyon dolar değerinde olabileceğini söyledi. Türkiye Varlık Fonu'na ait olan liman ise, yeni yatırımlara ihtiyaç duyan önemli bir konumda.

AÇIKLAMA YAPMAYI REDDETTİ

Gerçek Gündem’e konuşan AD Ports Group yetkilisi ise bu konuyla herhangi bir açıklama yapmayı reddetti. Yetkili, “İlgili kişi bu konuda sizinle irtibata geçecektir. AD Ports Group tarafından açıklandığında size haber vereceğim” dedi.

“MEDYA SPEKÜLASYONLARI VE PİYASA SÖYLENTİLERİ HAKKINDA YORUM YAPMIYORUZ”

AD Ports Group ise, “Reuters'ın 18 Aralık 2023 Tarihli Abu Dhabi Ports Company PJSC'nin (Şirket) Türk limanında hisse satın almak için anlaşmaya yaklaştığına ilişkin Haberine İlişkin Açıklama” başlıklı bir yazı yayımladı.

Gerçek Gündem’in ulaştığı ve AD Ports Group tarafından yapılan açıklamada, “18 Aralık 2023 tarihinde yayınlanan haberle ilgili olarak, Abu Dhabi Ports Company PJSC'nin medya spekülasyonları ve piyasa söylentileri hakkında yorum yapmadığını açıklamak isteriz. Şirket, yürürlükteki piyasa düzenlemelerine uygun olarak kesinleşmiş projeler veya yatırımlar olması durumunda piyasaya uygun açıklamaları yapacaktır” ifadelerine yer verildi.

DP WORLD TÜRK LİMANLARININ ÇOĞUNLUK HİSSESİNİ SATIN ALMIŞTI

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), büyük ölçüde ideolojik farklılıklardan kaynaklanan ve bölgesel güçlerin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da karşıt tarafları desteklediği sert bir rekabetin ardından iki yıl önce ilişkileri onarmaya başladı.

BAE yetkilileri o zamandan bu yana Türkiye'de enerji ve lojistik de dahil olmak üzere büyük yatırım fırsatları gördüklerini belirtiyorlar. Dubai devletine ait liman işletme devi DP World bu yılın başlarında bir Türk limanlarının çoğunluk hissesini satın aldı.

Ayrıca BAE ve Türkiye mayıs ayında yatırımları kolaylaştırmayı amaçlayan bir serbest ticaret anlaşması da imzaladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomiyi canlandırmak amacıyla Körfez ülkelerini ziyaret ettiği temmuz ayında iki ülke 50 milyar doları aşan bir dizi anlaşma üzerinde mutabık kaldı.

Kaynak: Gerçek Gündem