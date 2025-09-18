Babadan Sonra Şimdi de Anneye Tokat! Trafik Magandalarının Adresi Bu Kez Ümraniye...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde iki çocuğuyla birlikte okula giden baba Ö.K., hızla yanlarından geçen lüks cipin sürücüsünü sözlü olarak uyarmış ve ardından olay yerine gelen O.C. babaya tokat atmıştı. İnfial yaratan görüntüler sonrası O.C. yakalanmış ve tutuklanmıştı.

Yaşanan skandala tepkiler gelmeye devam ederken benzer bir olay İstanbul'da da yaşandı. Olay Ümraniye'de 1 Eylül Pazartesi günü öğle saatlerinde Cemil Meriç Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İstiklal Caddesi'nde motosikletle ilerleyen Ferdi G. ve kardeşi, trafikte yol verme meselesinden dolayı otomobil sürücüsüyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından taraflar ayrıldı. Ancak olay burada bitmedi; otomobil sürücüsü, yanına üç kişi daha alarak Ferdi G.'nin Meram Sokak'taki evine doğru yola çıktı.

Yaşlı kadının tokatlandığı an...

ANNEYE TOKATLI SALDIRI

Grup, evin camlarını yumruklayıp bağırarak ortalığı inletirken, Ferdi G. o sırada işteydi. Komşuda bulunan anne Günay G., gürültüyü duyunca sokağa çıkarak durumu sorguladı. İddialara göre, şüpheliler kadına saldırarak tokatladı ve darp etti. Mahalle sakinlerinin müdahalesiyle saldırganlar uzaklaşsa da, Günay G. soluğu hastanede aldı. Darp raporu çıkaran anne, faillerden şikayetçi oldu. Olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri, saldırıyı net bir şekilde ortaya koydu.

8 YAŞINDAKİ OĞLUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAK ÇEKİLDİ

Akşam saatlerinde işten dönen Ferdi G., çocuklarını almak için eve yaklaşırken aynı kalabalık grubu sokakta gördü. İddiaya göre, 20-30 kişilik ekip, motosikletli genci kovalamaya başladı. Evin önünde araç park eden Ferdi G., grubun "Seninle bir işimiz yok" diyerek çağırmasıyla karşı karşıya kaldı. 8 yaşındaki oğlunun gözleri önünde bıçak çekilerek darbedilen genç, komşuların yardımıyla kurtuldu. Aile, hemen karakola giderek şikayette bulundu, ancak Ferdi G. kamera kayıtlarının ve bıçak çeken şüphelinin detaylarının yeterince işlenmediğini öne sürdü.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Olayı ilk ağzından anlatan Ferdi G., "Olay günü arbededen sonra annemin tokatlandığını duydum. Akşam işi kapattıktan sonra eve gelirken, sokağın başında 20-30 kişilik bir grup gördüm. Aralarından geçtikten sonra peşimden küfür ederek koştular. Kapının önünde arabayı çektim, 'Seninle bir işimiz yok' diyerek çağırdılar. Ve 8 yaşındaki çocuğumun yanında bıçak çekip darbettiler. Bıçakla saldırınca komşumuz araya girdi. Bizim maksadımız sadece çocuğu alıp karakola gitmekti. Hem annemi hem beni darbettiler, karakolda şikayetçi olduk. Şikayetimize istinaden ne kamera kayıtları ne de bıçakla saldıran kişinin adını geçirdiler. Şikayetçiyiz, gereğinin yapılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Ferdi G.'nin ağabeyi Ünal G. de olayı doğrulayarak, “Benim yeğenim ve kardeşim motorla giderken yolda tartışma oluyor, arbede yaşanıyor. Olaydan sonra karşı taraf toplanıp buraya annemi darbetmeye geliyorlar, kamera görüntüleriyle sabit. Bu olayda birkaç kişi annemi tokatlıyor. Ondan sonra annem hastane raporları almaya gidiyor. Gelirken de kardeşim Ferdi ve ailesinin önünü kesiyorlar. 15-20 kişiyle evinin sokağına kadar koştura koştura kovalıyorlar. Kardeşimi 8 yaşındaki çocuğunun yanında darbediyorlar, bıçak çekiyorlar" dedi.

