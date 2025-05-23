Baba ve Oğlu Diri Diri Yakılmıştı! Kamyonetteki Vahşette Yeni Gelişme

Diyarbakır’da Remzi Sati ve 15 yaşındaki oğlu Muhammed, yardım bahanesiyle çağrıldıkları yerde yanmış kamyonette ölü bulunmuştu. Baba ile oğlunun korkunç ölümüne ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Baba ve Oğlu Diri Diri Yakılmıştı! Kamyonetteki Vahşette Yeni Gelişme

Kan donduran olay Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı kırsal Köprübaşı Mahallesi yakınlarındaki boş bir arazide meydana geldi. Park halindeki 21 GH 662 plakalı bir kamyonetin yandığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Kamyonette yapılan incelemelerde, içerisinde iki kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Cansız bedenlerin Remzi Sati ve oğlu Muhammed’e ait olduğu belirlendi. Baba ve oğlunun cenazeleri, detaylı otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ELLERİ BAĞLI BULUNDU

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, kamyonet çevresinde detaylı delil toplama çalışması gerçekleştirdi. İlk bulgulara göre, baba ve oğlunun ellerinin bağlandığı ve ardından araçla birlikte yakıldıkları iddia edildi.

4 TUTUKLAMA

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol hükümlerince olmak üzere 3 şüpheli de serbest bırakıldı.

Diyarbakırlı Bir Annenin Gözyaşları! Boş Kovanlar, Yanmış Kamyonet... Baba ve Oğluna Ne Oldu? Cinayet mi? Sır Perdesi AralanıyorDiyarbakırlı Bir Annenin Gözyaşları! Boş Kovanlar, Yanmış Kamyonet... Baba ve Oğluna Ne Oldu? Cinayet mi? Sır Perdesi AralanıyorGüncel

Kaynak: ANKA

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