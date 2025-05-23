Antalya'da İnşaat Halindeki Otelin Balkonu Çöktü, İşçiler Canını Zor Kurtardı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelin inşaatında balkon göçtü. Göçme esnasında inşaattan çıkan işçilerden biri hafif yaralandı, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

Antalya'da İnşaat Halindeki Otelin Balkonu Çöktü, İşçiler Canını Zor Kurtardı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Gündoğdu Mahallesi Turizm Caddesi üzerinde yapımına başlanan bir otel inşaatında balkon göçtü. Yaklaşık 50 metrelik bölümün göçtüğü olayda tabyanın etrafında ve altında bulunan işçiler kaçarak kendilerini kurtardı.

Antalya'da İnşaat Halindeki Otelin Balkonu Çöktü, İşçiler Canını Zor Kurtardı - Resim : 1

1 İŞÇİ HAFİF YARALI

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma, AFAD ekipleri ve inşaat çalışanları, göçük altında birinin olup olmadığı yönünde arama-kurtarma çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarda düşen sütun ve betonun altında kimse olmadığı belirtildi.

Göçük esnasında inşaattan çıkan işçilerden biri hafif yaralanırken, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Kaynak: İHA

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