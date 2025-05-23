Amasya'da Hastanede Dehşet: Doktorun Oğlu Boğazına Bıçak Dayadı!

Amasya'da Özel Kolmed Hastanesi'nde korku dolu anlar yaşandı. Hastanede görevli bir doktorun oğlu, boğazına bıçak dayayarak kendisine zarar verdi. Hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Dehşet veren olay Amasya'da Özel Kolmed Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanede görevli bir hekimin oğlu Y.C.Ö. (31), hastanede boğazına bıçak dayayarak kendisine zarar vermeye başladı.

POLİSLER İKNA ETTİ

Verilen beyaz kod üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin çabaları sonucu ikna edilen genç yatıştırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hastanedeki korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İHA

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