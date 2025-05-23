İstanbullular Pazar Gününe Dikkat! Uzmanlar Uyardı: Maske Takmadan Dışarı Çıkmayın
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini yayımladı. İstanbul'da hafta sonu etkili olacak sıcak havalara önümüzdeki haftanın başında sağanak molası geliyor. Beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulunan uzmanlar dikkat çeken bir uyarı geldi. Havada bulunan polenlerin alerjisi olan çok sayıda kişiyi tetikleyebileceğini ifade eden uzmanlar, pazar günü için 'maske takın' uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yarın yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İSTANBUL'A SAĞANAK GELİYOR
Öte yandan Pazar günü beklenen aşırı sıcakların ardından Marmara ve Ege'nin kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. İstanbul, yeni haftaya yağmurla başlayacak ve hafta boyunca aralıklarla yağışlar görülecek. Hava sıcaklıkları ise mevsim normalleri olan mayıs ortalamalarına düşecek.
'MASKE TAKIN' UYARISI
Ayrıca uzmanlar, bahar havası yaşanan günlerde polen alerjisi olan vatandaşlara 'maske takın' uyarısında bulundu. Beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulunan uzmanlar havada bulunan polenlerin alerjisi olan çok sayıda kişiyi tetikleyebileceğini belirtti. İstanbul, Marmara, Ege ve İç Anadolu'ya yoğun çöl tozu önümüzdeki hafta giriş yapacak.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR 15°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra bölgede toz taşınımı bekleniyor.
A.KARAHİSAR 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 19°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 20°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Cumartesi) bölgenin batı kesimlerinde öğle saatlerinden sonra toz taşınımı bekleniyor.
ADANA 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 18°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 13°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin bu akşam, Kastamonu çevrelerinin bu akşam ve yarın (Cumartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 9°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 14°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 18°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 15°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 15°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 15°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 16°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 9°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, doğu çevreleri yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 17°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
Kaynak: Haber Merkezi