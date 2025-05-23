Kütahya'da Peş Peşe Deprem

Kandilli Rasathanesi, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 21.26'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 5.4 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.5; derinliğini 9.6 kilometre olarak aktardı.

BİR DEPREM DAHA

Kandilli Rasathanesi, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 23.05'te 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 6.5 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi