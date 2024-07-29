Baba Oğul Dalgalara Kapılmıştı: Acı Haber Geldi

Samsun'da oğlu ile birlikte dalgalara kapılan babadan acı haber geldi. Kayıp olarak aranan babanın cansız bedeni bulundu.

Baba Oğul Dalgalara Kapılmıştı: Acı Haber Geldi

Çorum'dan Samsun'a gelen Taşlıtepe ailesi, dün öğle saatlerinde Atakum ilçesi Taflan mevkisindeki denize geldi. Eşi, kardeşi ve çocukları ile denizde vakit geçiren Abdullah Taşlıtepe ile oğlu Davut Taşlıtepe (24), bir anda dalgalara kapıldı. Davut Taşlıtepe çevredekilerce denizden çıkartılırken, Abdullah Taşlıtepe suda kayboldu. Davut Taşlıtepe Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, bölgeye Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve Samsun İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı cankurtaranlar sevk edildi.

Bölgede havadan ve karadan arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Samsun İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı cankurtaranlar, dün saat 21.00 sıralarında Abdullah Taşlıtepe'nin cansız bedenine ulaştı.

Cenaze adli tıp kurumu morguna gönderilirken, Davut Taşlıtepe'nin solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

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