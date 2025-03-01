'Baba Marta' Kutlandı, Marteniçkalar Takıldı

Edirne’de Balkan ülkelerinde baharın gelişini müjdelediğine inanılan Baba Marta kutlandı. Etkinlik kapsamında eski bir Bulgar geleneği olan Marteniçka bileklikler vatandaşlara dağıtıldı.

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Bulgaristan'da ve Balkan ülkelerinde baharın gelişini müjdelediğine inanılan Baba Marta (Mart Nine) günü Edirne'de Bulgaristan Başkonsolosluğu’nun düzenlediği etkinlikle kutlandı. Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska, yerel kıyafetler giydi ve Saraçlar Caddesi'nde vatandaşlara Marteniçka dağıtımı gerçekleştirdi.

'Baba Marta' Kutlandı, Marteniçkalar Takıldı - Resim : 1

Babaannesinden hatıra kalan yerel milli kıyafetlerini giyerek etkinliğe katılan Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska, görenlerin ilgisini çekti. Hem turistler hem de Edirneliler kendisiyle fotoğraf çekilken, dağıtılan Marteniçka bilekliği için teşekkür etti.

'Baba Marta' Kutlandı, Marteniçkalar Takıldı - Resim : 2

Yöresel kıyafetli konsolosluk görevlileri de kırmızı beyaz yün ip ya da boncukla yapılmış marteniçka bilekliklerinin dağıtım etkinliğine katılım gösterdi.

Bulgar inanışına göre yapılan etkinlikle beraber, 1 Mart tarihi itibariyle takılmaya başlanan Marteniçka bilekliği leylek görene kadar durmaya devam ederken sonrasında meyve veren bir ağaç dalına bağlanarak dilek tutuluyor.

Kaynak: İHA

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