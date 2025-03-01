Sultangazi'de Sürücülerin Yol Verme Tartışması, O Anlar Kamerada

Olay, 27 Şubat Perşembe günü öğle saatlerinde İstanbul Çevreyolu’nda, İSTOÇ-Mahmutbey istikametinde meydana geldi. 34 DU 9800 plakalı kamyonet ile 34 FUL 812 plakalı kapalı kasa minibüsün sürücüleri arasında yol verme yüzünden tartışma yaşandı.

Seyir halindeyken devam eden gerginlik, sürücülerin birbirlerinin önüne geçmeye çalışmasıyla daha da büyüdü. İki araç da defalarca tehlikeli manevralar yaparak hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücüleri riske attı. Yaşanan o anlar, çevredeki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA