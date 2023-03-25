Balyoz kararına canlı yayında sert tepki: 'Fethullah'ın hayaleti dolaşmaya başladı'

Sözcü TV’de Simge Fıstıkoğlu’nun sunduğu ve Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin’in gündemi değerlendirdiği yayında, “AKP, 'FETÖ’yü bitiriyorum' dedi Fethullah’ın en büyük operasyonu olan Balyoz’u hortlattı" denildi.

Balyoz kararına canlı yayında sert tepki: 'Fethullah'ın hayaleti dolaşmaya başladı'

Sözcü TV’de Simge Fıstıkoğlu’nun sunduğu ve Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin’in gündemi değerlendirdiği "Büyük Satranç Tahtası" adlı yayında, yeniden görülen Balyoz davasındaki karara dikkat çekildi.

FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik en büyük kumpaslarından olan Balyoz'un yeniden görülen davasında karar çıktı.

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Çetin Doğan, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, İhsan Balabanlı, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç hakkında hapis cezası verildi. 

"FETHULLAH'IN HAYALETİ BİR KEZ DAHA DOLAŞMAYA BAŞLADI"

Kararı değerlendiren Aytunç Erkin, “Mehmet Baransu'nun bavulu tam ortaya konuldu. AKP, 'FETÖ’yü bitiriyorum' dedi Fethullah’ın en büyük operasyonu olan Balyoz’u hortlattı. İktidar Fethullahla mücadele etmediğini kanıtlamış oldu” dedi.

Erkin devamında, "Fethullah’ın hayaleti AKP iktidarının Balyoz davasında alınan kararla bir kez daha dolaşmaya başladı” ifadelerini kullandı.

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