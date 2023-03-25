Bursa'da ev sahibi-kiracı tartışmasında silahlar ateşlendi!

Bursa'da ev sahibi ile kiracının, kira meselesi yüzünden çıkan tartışmasında silahlar ateşlendi.

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Bursa merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre, kiracı ile ev sahibi arasında kira anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine kiracı yanında getirdiği pompalı tüfek ile havaya ateş açtıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

KİRACI, GÖZALTINA ALINDI

Çevredeki vatandaşlar panik halinde durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler çevrede inceleme yaparken kısa sürede kiracıyı pompalı tüfek ile yakaladı.

Gözaltına alınan kiracının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Bursa Kira, kiracı
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