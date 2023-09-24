AYM’nin kötü koşulları Sayıştay'a takıldı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Sayıştay’ın radarına takıldı. Buna göre AYM Başkanlığı 2022 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu’na göre, AYM geçen yıl 149 milyon 59 bin TL harcama yaptı. Bu harcamanın 85 milyon TL’si personel için, 41 milyon TL’si mal ve hizmet alım giderleri için 3 milyon TL’ye yakını ise proje kapsamındaki cari giderler için yapıldı. AYM’nin net geliri ise 9 milyon TL ile sınırlı kaldı. Kurumun en önemli geliri, vergi gelirleri oldu.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre vatandaşların bireysel başvurularına uzun süre yanıt beklediği AYM’nin kadroları da dolu değil. Sayıştay’ın tespitine göre, 2022 yılında 15 üye, 114 raportör ile 146 idari personel, 4 sözleşmeli mütercim, 58 sürekli işçi ve 2 sözleşmeli bilişim personeli olmak üzere Mahkemede toplamda 339 çalışan yer alıyor. AYM Başkanlığına tahsis edilen 181 hakim ve savcı sınıfı kadro pozisyonun 129’u dolu, 52’si ise boş durumda.

'AYM’YE 16 MİLYON EK ÖDENEK'

Raporda AYM’nin sene ortasında elde ettiği ek geliri nereye harcadığı da vurgulandı. Sayıştay raporunda şu değerlendirmeler yer aldı:

“AYM’ye 16 milyon ek ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödenek özel kalem harcama biriminin temsil ve tanıtma giderleri ile genel sekreterlik harcama biriminin tüketime yönelik mal ve malzeme alımları tertiplerinde kullanılmıştır.”

'İÇ DENETİM BİRİMİ BULUNMUYOR' TESPİTİ

“Kurumda yapılan incelemeler sonucunda iç kontrol sisteminin kurulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi ile yürürlükteki iç kontrol mevzuatı gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı’nın hazırlanmamış olduğu ve iç denetim biriminin bulunmadığı tespit edilmiştir.”