Aylardır Maaş Alamayan İşçilerin Eylemi Beşinci Gününde

Çayırhan'daki Doruk Madencilik çalışanları, birikmiş 3 aylık maaşlarını alabilmek amacıyla eylem başlattı. İşçiler eylemlerinin beşinci gününde de Yıldız Holding önünde bir araya geldi.

Ankara’nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan’da kurulu olan SSS Yıldızlar Holdinge bağlı Doruk Madencilik işçileri, aylardır maaşlarını alamadıkları için Yıldızlar Holding önünde, maaşlarını alabilmek için eylem başlattı.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Türk Maden-İş) üyesi işçiler maaşları için beşinci günde de holding önünde bir araya geldi.

“İşçi burada, patron nerede” ve “Direne direne kazanacağız” sloganları atan işçilerin bekleyişleri devam ediyor.

Kaynak: ANKA