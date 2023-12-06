Ayhan Bora Kaplan'a cinayet sorgusu

Suç örgütü lideri olmak iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. İş insanı Mahfuz Tatar'ın 2016 yılında öldürülmesine ilişkin soruşturmayı genişleten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, azmettirici olmakla suçlanan Kaplan'ın şüpheli olarak ifadesini aldı.

Kaplan'la ilişkili olduğu iddia edilen polislerle ilgili de ayrı bir soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, Ayhan Bora Kaplan soruşturması çift yönlü ilerliyor. Bunlardan ilki, Kaplan ve adamlarının işlediği iddia edilen suçlara ilişkin. Soruşturmanın ikinci ayağını ise Kaplan'ın işlediği suçlara göz yumduğu ve rüşvet aldığı iddia edilen polislerin oluşturduğu öğrenildi.

MAHFUZ TATAR CİNAYETİ SORULDU

Bu kapsamda Ayhan Bora Kaplan'ın geçen hafta yeniden ifadesi alındı. Kaplan'a 2016 yılında Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir gece kulübünün önünde Mahfuz Tatar'ın öldürülmesinin sorulduğu, Kaplan'ın ise cinayete azmettirme suçlamasını reddettiği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Tatar cinayetinin "Ayhan Bora Kaplan'ın talimatıyla örgüt suçu kapsamında işlendiği" gerekçesiyle geçen ay 23 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti. Bu kapsamda 15 kişi gözaltına alınmıştı. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden arasında Kaplan'ın yakın adamlarından Tansel Aktan'ın da bulunduğu dört kişi tutuklanmıştı.

Mahfuz Tatar cinayetinin faili Semih Arslan, olaydan bir gün sonra bir binanın dokuzuncu katından şüpheli halde düşerek hayatını kaybetmişti. Bu ölüm vakası savcılık kayıtlarına intihar olarak geçmişti.

ESKİ İYİ PARTİLİ BAŞKANIN DA ADI GEÇİYOR

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına ilişkin yeni bir şikâyet dosyayı girdi. Haber portalı T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, madencilik sektöründe çalışan Ünal T. adlı iş insanı, Kaplan'ın adamı oldukları ve kendisini borçlandırarak evini elinden aldıkları iddiasıyla iki kişi hakkında şikâyetçi oldu.

POLİS MÜDÜRLERİNE KAPLAN SORUŞTURMASI

Ayhan Bora Kaplan ile ilişkili olduğu ve Kaplan'ın faaliyetlerine göz yumduğu iddia edilen bazı polis şefleri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ise şüpheliler arasında en dikkat çeken isim eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Alp Aslan.

Kaplan ifadesinde Aslan'ın Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü olduğu dönemde 250 bin dolar rüşvet istediğini öne sürmüştü. Kaplan'ın tutuklanmasının ardından Alp Aslan'ın arasında bulunduğu dokuz polis açığa alınmıştı. Bu polislerin de önümüzdeki dönemde sorgulanabileceği belirtiliyor.

SOYLU ÇAĞIRMIŞTI

Türkiye, Ayhan Bora Kaplan ismini 15 Temmuz darbe girişiminin ardından duydu. Darbe gecesi dönemin Çalışma Bakanı Süleyman Soylu'nun telefonla çağırması üzerine Kaplan ve adamları, silahlarıyla TRT Genel Müdürlüğü'nün önüne geldi. O tarihten sonra Kaplan, Ankara'da adından söz ettirmeye başladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki kasten yaralama gibi dosyaları bulunan Kaplan'ın soruşturmaları da bu dönemde kapandı.

Ancak Soylu'nun yerine Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanlığına gelmesi üzerine yurt dışına gitmeye çalışan Kaplan, 8 Eylül'de Esenboğa Havalimanında gözaltına alındı. Bu kapsamda 29 kişinin gözaltına alındığı ilk operasyonda, Kaplan ve 12 adamı tutuklanmış, daha sonra tutuklu sayısı 19'ı çıkmıştı. Kaplan; örgüt kurma, yağma, yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi iddialarla suçlanıyordu.