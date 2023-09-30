Ayhan Bora Kaplan operasyonunda 1 tutuklama daha

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın çetesine yönelik operasyonlar sürerken, soruşturmada tutuklu sayısı 19'a yükseldi.

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Ayhan Bora Kaplan operasyonunda 1 tutuklama daha

Ankara’da İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu ile yakın ilişkide olduğu iddia edilen Ayhan Bora Kaplan’ın elebaşı olduğu suç örgütüne ilişkin operasyonlar devam ediyor.

Son olarak Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı operasyonla firari örgüt üyeleri Umutcan Y. ve S.S.Ö.'yü gözaltına aldı.

Adreslerde ruhsatsız tabanca, tabancalara ait fişekler ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Kişilerin örgütün kontrolünde bulunan mekanlarda ruhsatsız tabancalarla koruma görevi yaptığı, talimatla silahlı adli olaylara karıştıkları tespit edildi.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Umutcan Y. tutuklandı. S.S.Ö, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

19 ŞAHIS TUTUKLANDI

Bugüne kadar örgüte yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 36 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

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