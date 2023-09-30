Kanserle mücadele eden fotoğrafçı ve DJ Alper Fidaner'in dostlarından dayanışma gecesi

DJ ve fotoğrafçı Alper Fidaner için dostları 5 Ekim'de Ankara'da bir dayanışma gecesi düzenleyecek.

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Kanserle mücadele eden fotoğrafçı ve DJ Alper Fidaner'in dostlarından dayanışma gecesi

Bir süredir akciğer kanseri ile mücadele eden DJ ve fotoğrafçı Alper Fidaner’in dostları 5 Ekim’de Ankara’da dayanışma gecesi düzenleyecek.

Kanserle mücadele eden fotoğrafçı ve DJ Alper Fidaner'in dostlarından dayanışma gecesi - Resim : 1

Ankara Alerta’da düzenlenecek dayanışma gecesinin tüm gelirinin ise tüm gelirinin Alper Fidaner’e bırakılacağı belirtildi.

Ayrıca gazeteci Metin Solmaz da geceye çağrıda yaparak, gelemeyecekler için de online bilet linklerini paylaştı.

ALPER FİDANER KİMDİR?

Alper Fidaner 1965’te Bursa’da doğdu. Bir yaşından beri Ankara’da yaşıyor. 1983’ten beri fotoğrafçı. AFSAD Yönetim Kurulunda, Fotoğraf dergisi yayın kurulunda çalıştı. Uluslararası fotoğraf yarışmalarında defalarca ödül aldı. Defalarca sergi açtı, saydam gösterisi yaptı, karma sergilere katıldı. Fotoğrafları bir çok gazete ve dergide yayınlandı.

Aşk acılarını anlatan Akrep Burcu Günleri ile Orhan Pamuk'un kitaplarındaki İstanbul atmosferini görsel bir anlatıma dönüştürme niyeti taşıyan İstanbul: Karamelek’in de bulunduğu on küsur saydam gösterisi hazırladı ve bunları uzun zaman pek çok yerde sergiledi.

Dergiler çıkardı, radyo programları yaptı. Eski 45’likler modasının başlamasında Murat Meriç’le beraber Radyo Arkadaş’ta yaptığı efsane Çıtır Çıtır programının, TRT için hazırladıkları Kırıkbeşlik belgeselinin etkisi vardır. Ankara'da ve İstanbul'da çeşitli barlarda DJ’lik yaptı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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