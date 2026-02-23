Aydın’da Uçurumdaki Cesedin Sırrı Çözüldü: Dinamitle Ölmüş, Eşi ve Oğlu Gözaltında
Aydın’da Mehmet Çiftçi’nin cansız bedeni uçurumda bulundu. Olayla ilgili, aralarında eşi ve oğlunun da yer aldığı 9 kişi gözaltına alındı. Çiftçi’nin define arayışı sırasında patlatılan dinamitte hayatını kaybettiği, cesedinin ise uçuruma atıldığı öne sürüldü.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Aydın'da, Söke Cumhuriyet Başsavcılığınca dün Nallıca mevkiinde cesedi bulunan Mehmet Çiftçi'nin (46) ölümünün şüpheli olarak değerlendirilmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Jandarma Çiftçi'nin eşi G.Ç. ile oğlu U.Ç'nin de aralarında bulunduğu 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
DİNAMİTLE ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
Şüphelilerin bölgede define aradığı, patlatılan dinamit nedeniyle hayatını kaybeden Çiftçi'nin cesedini uçurumdan attıkları iddia edildi.
İHBARIN ARDINDAN CESEDİ BULUNDU
112 Acil Çağrı Merkezine dün Nallıca mevkiinde uçurumda hareketsiz yatan birinin olduğu yönünde ihbarda bulunulmuş, ekiplerin güçlükle ulaştığı bölgede hareketsiz yatan Mehmet Çiftçi'nin hayatını kaybettiği belirlenmişti.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: