Aydın’da Uçurumdaki Cesedin Sırrı Çözüldü: Dinamitle Ölmüş, Eşi ve Oğlu Gözaltında

Aydın'da, Söke Cumhuriyet Başsavcılığınca dün Nallıca mevkiinde cesedi bulunan Mehmet Çiftçi'nin (46) ölümünün şüpheli olarak değerlendirilmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Jandarma Çiftçi'nin eşi G.Ç. ile oğlu U.Ç'nin de aralarında bulunduğu 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

DİNAMİTLE ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin bölgede define aradığı, patlatılan dinamit nedeniyle hayatını kaybeden Çiftçi'nin cesedini uçurumdan attıkları iddia edildi.

İHBARIN ARDINDAN CESEDİ BULUNDU

112 Acil Çağrı Merkezine dün Nallıca mevkiinde uçurumda hareketsiz yatan birinin olduğu yönünde ihbarda bulunulmuş, ekiplerin güçlükle ulaştığı bölgede hareketsiz yatan Mehmet Çiftçi'nin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Kaynak: AA