Aydın'da Tedirgin Bekleyiş: 4 Katlı Binayı İş Makinesin Kepçesi Tuttu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir binanın temel kazı çalışması yapılırken yan taraftaki 4 katlı binanın zemininde toprak kayması meydana geldi. Tedirgin eden duruma kepçe operatörü, iş makinesinin kepçesini 4 katlı binanın duvarına dayayarak önlem aldı. Binada oturanlar tahliye edilirken adrese gelen AFAD ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Aydın'da Tedirgin Bekleyiş: 4 Katlı Binayı İş Makinesin Kepçesi Tuttu

Aydın’ın Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı’nda saat 18.45 sıralarında iddiaya göre, bir arsa üzerine yapımı planlanan binanın temel kazısı sırasında, arsanın bitişiğindeki binanın zemininde toprak kayması meydana geldi.

Aydın'da Tedirgin Bekleyiş: 4 Katlı Binayı İş Makinesin Kepçesi Tuttu - Resim : 1

4 KATLIYI BİNAYI İŞ MAKİNESİ TUTTU

Durumu fark eden iş makinası operatörü, kepçeyi 4 katlı binanın duvarına dayayarak önlem aldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Aydın'da Tedirgin Bekleyiş: 4 Katlı Binayı İş Makinesin Kepçesi Tuttu - Resim : 2

Bölgeye gelen ekipler, 4 katlı binadaki vatandaşları kontrollü bir şekilde tahliye etti. Bölgede toprak kaymasının önlenmesi ve temelin sağlamlaştırılması için beton atma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Aydın'da Tedirgin Bekleyiş: 4 Katlı Binayı İş Makinesin Kepçesi Tuttu - Resim : 3

Elazığ'da Çığ Altında Kalmıştı! Sevinden Haber GeldiElazığ'da Çığ Altında Kalmıştı! Sevinden Haber GeldiGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Aydın
Aydın’da Şüpheli Kadın Ölümü: Yol Kenarında Başından Vurulmuş Halde Bulundu Aydın’da Şüpheli Kadın Ölümü: Yol Kenarında Başından Vurulmuş Halde Bulundu
Elazığ'da Çığ Altında Kalmıştı! Sevinden Haber Geldi Elazığ'da Çığ Altında Kalmıştı! Sevinden Haber Geldi
Toksinleri ve Atıkları Temizler, Karaciğeri Ve Böbrekleri İyileştirir: Huş Ağacı Özünün Sağlığa Faydaları Saymakla Bitmiyor Toksinleri ve Atıkları Temizler, Karaciğeri Ve Böbrekleri İyileştirir
Türklerin En Kolay Öğrenebildiği Diller Belli Oldu: Kursa Bile Gitmeden Bülbül Gibi Şakıyacaklar Türklerin En Kolay Öğrenebildiği Diller Belli Oldu: Kursa Bile Gitmeden Bülbül Gibi Şakıyacaklar
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'deki En Pahalı Otomobiller Belli Oldu: Fiyatını Duyan Zenginler Bile Kendini Fakir Sanacak Türkiye'deki En Pahalı Otomobiller Belli Oldu: Fiyatını Duyan Zenginler Bile Kendini Fakir Sanacak
Ehliyet Sahipleri Dikkat! Bunu Yapan Yandı: İlk İhlallerinde Sürücülüğe Veda Edecekler Ehliyet Sahipleri Dikkat! Bunu Yapan Yandı: İlk İhlallerinde Sürücülüğe Veda Edecekler
Trafikte Yeni Düzenleme! Bunu Yapanın Ehliyetine El Konulacak: Yasa Teklifi Meclis’te Bunu Yapanın Ehliyetine El Konulacak
İstanbul’daki 4 CHP’li Belediyeye Operasyon: Şükrü Genç İçin Gözaltı Kararı İstanbul’daki 4 CHP’li Belediyeye Operasyon
Yıllar Sonra Bile Vergi Borcunuz Çıkabilir! Pek Çok Kişiye e-Tebligat Gitti: Para Transferinde 'Diğer' Tehlike Yıllar Sonra Bile Vergi Borcunuz Çıkabilir!