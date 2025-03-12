Aydın'da Tedirgin Bekleyiş: 4 Katlı Binayı İş Makinesin Kepçesi Tuttu
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir binanın temel kazı çalışması yapılırken yan taraftaki 4 katlı binanın zemininde toprak kayması meydana geldi. Tedirgin eden duruma kepçe operatörü, iş makinesinin kepçesini 4 katlı binanın duvarına dayayarak önlem aldı. Binada oturanlar tahliye edilirken adrese gelen AFAD ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
Aydın’ın Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı’nda saat 18.45 sıralarında iddiaya göre, bir arsa üzerine yapımı planlanan binanın temel kazısı sırasında, arsanın bitişiğindeki binanın zemininde toprak kayması meydana geldi.
4 KATLIYI BİNAYI İŞ MAKİNESİ TUTTU
Durumu fark eden iş makinası operatörü, kepçeyi 4 katlı binanın duvarına dayayarak önlem aldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Bölgeye gelen ekipler, 4 katlı binadaki vatandaşları kontrollü bir şekilde tahliye etti. Bölgede toprak kaymasının önlenmesi ve temelin sağlamlaştırılması için beton atma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA