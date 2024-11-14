Aydın'da Kan Donduran Cinayet! Oğlunu Tornavidayla Öldürdü

Aydın'da Hüseyin Burak adlı şahıs, 18 yaşındaki oğlu Ahmet Hüdai Burak'ın tornavidayla yüzünden ve boynundan yaralandı. Saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ahmet'in beyin ölümü gerçekleşti. Burak'ın organlarının bağışlanması için ailesiyle görüşülecek.

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Aydın'da Kan Donduran Cinayet! Oğlunu Tornavidayla Öldürdü

Aydın'ın İncirliova ilçesi Acarlar Mahallesi'nde, pazarda sebze-meyve satan Hüseyin Burak (46) ile oğlu Ahmet Hüdai Burak (18) arasında bilinmeyen bir nedenden kavga çıktı. Hüseyin Burak, eline geçirdiği tornavidayla oğlu Ahmet Hüdai Burak’ı yüzünden ve boynundan yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ahmet Hüdai Burak, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis, olayın ardından Hüseyin Burak'ı gözaltına aldı.

Aydın'da Kan Donduran Cinayet! Oğlunu Tornavidayla Öldürdü - Resim : 1

'OĞLUM AİLE FERTLERİNE SALDIRDI'

Hüseyin Burak, polisteki ifadesinde, psikolojik sıkıntıları olduğunu belirtip, "Olay günü oğlum Ahmet Hüdai Burak aile fertlerine saldırdı. Boğuşma sırasında kendimi korumak isterken oğlum yaralandı" dedi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Burak tutuklandı.

Aydın'da Kan Donduran Cinayet! Oğlunu Tornavidayla Öldürdü - Resim : 2

OĞLUNUN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Diğer yandan 2 gün yoğun bakımda tutulan Ahmet Hüdai Burak'ın doktorların tüm çabasına karşın dün beyin ölümü gerçekleşti. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Organ ve Doku Nakli Birimi ekiplerinin Burak'ın organlarının bağışlanması için ailesiyle görüşeceği bildirildi.

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Kaynak: DHA

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