Ankara'da Feci Kaza! Minibüs Kırmızı Işıkta Bekleyen Araçlara Çarptı, Ortalık Savaş Alanına Döndü

Ankara’da kontrolünü kaybeden minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Kazanın ardından trafik kısa süreliğine kapandı.

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Ankara'da Feci Kaza! Minibüs Kırmızı Işıkta Bekleyen Araçlara Çarptı, Ortalık Savaş Alanına Döndü

Kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında Ankara'nın Altındağ ilçesi Talatpaşa Bulvarı'nda gerçekleşti. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 BC 4262 plakalı minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen 3 otomobile ve motosiklete çarptı.

Ankara'da Feci Kaza! Minibüs Kırmızı Işıkta Bekleyen Araçlara Çarptı, Ortalık Savaş Alanına Döndü - Resim : 1

Ardından savrulan minibüs, kaldırımda bulunan 2 aydınlatma direğine çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ankara'da Feci Kaza! Minibüs Kırmızı Işıkta Bekleyen Araçlara Çarptı, Ortalık Savaş Alanına Döndü - Resim : 2

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 1 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesi ve temizlik çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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