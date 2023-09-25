Aydın'da gören bir daha bakıyor, tutkusu şaşırtıyor!

Aydın Efeler ilçesine bağlı Kardeşköy Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Ramazan Akmaz, adeta kendisinin bir parçası olmuş motosikleti ile tanınıyor. Akmaz’ın 'orijinal' tutkusu görenleri şaşırtırken, 40 yıllık motoruna anahtar dahi vurdurmadı.

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Aydın'da gören bir daha bakıyor, tutkusu şaşırtıyor!

Aydın Efeler ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Ramazan Akmaz’ın 'orijinal' tutkusu görenleri şaşırtıyor.

Tamirci yüzü görmediğini iddia ettiği 40 yıllık motorunun orijinalliği bozulmasın diye anahtar vurdurmadan arızalanan her parçasını yerinde bırakıp üzerine yeni parçalar ekleyen Akmaz, adeta hurdaya dönen motosikleti ile her yere gittiğini söyledi.

"20 YIL ÖNCE ALMIŞTIM"

40 yıllık motosikletinden kopamadığını belirten Akmaz, "Mekanik ve motora merakım var. Ekonomik koşullar nedeniyle yeni motor alacak birikimi yapamadığım için 45 yaşında iken 20 yıl önce bu motoru bir hurdacıdan almıştım" ifadelerini kullandı.

Aydın'da gören bir daha bakıyor, tutkusu şaşırtıyor! - Resim : 1

"İŞİMİ GÖRÜYOR"

"Orijinalliği bozulmasın diye kendi imkanlarımla tamir ettim" diyen Akmaz, "20 yıldır ulaşım ihtiyacımı bu motorla karşılıyorum. Görüntüsü dikkat çekse de işimi görüyor ve kimseye muhtaç olmadan istediğim yere gidip geliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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